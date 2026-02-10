Un momento molto delicato quello che sta vivendo il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, nel pomeriggio di ieri, hanno collezionato la quarta sconfitta consecutiva in campionato e la terza tra le mura casalinghe dopo quelle con Fiorentina e Milan . L'allenatore Italiano, al termine della partita, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco, di seguito, le sue parole:

”Oggi l’unica cosa che abbiamo fatto di grave è perdere questa partita. Per me l’espulsione non c’è. Non è un’entrata. Proporre questa prestazione nonostante fossimo in dieci dice tutto. Anche dopo il loro gol abbiamo avuto 3 occasioni. È un periodo dove come commettiamo un errore perdiamo. È un periodo in cui chiunque viene qui prende 3 punti immeritatamente. Prestazione? Oggi la nostra priorità era fare la prestazione e l’abbiamo fatta. Tranne contro il Milan eravamo in grande crescita. Oggi eravamo tornati quelli che otto mesi fa hanno vinto la Coppa Italia”.