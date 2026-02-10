Bisseck: '8 punti di vantaggio sul Milan? Non ci interessa, noi vogliamo...'

La vittoria dell'Inter contro il Sassuolo a portato i nerazzurri a +8 sul Milan. I rossoneri non sono scesi in campo nella 24ª giornata di Serie A a causa dell'indisponibilità di San Siro, che venerdì sera ha ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. La partita contro il Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio. Questo rinvio rischia di mettere ulteriore pressione alla squadra di Massimiliano Allegri, che ora non ha margine di errore se vuole rimanere attaccata alla vetta della classifica.