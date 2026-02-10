Biasin: 'Dopo l'addio di Inzaghi avrei voluto uno come Allegri all'Inter'

Nel suo intervento a 'Numer1 Podcast', il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato di Allegri e di quanto gli sarebbe piaciuto vedere un allenatore come lui all'Inter

Nei suoi primi otto mesi di mandato, Massimiliano Allegri è già riuscito a trasformare il Milan, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, oggi i rossoneri sono finalmente tornati nella zona più alta della classifica. Il lavoro dell'allenatore toscano non è passato inosservato neanche dall'altra sponda del naviglio: Fabrizio Biasin ha espresso parole di stima e rispetto nei suoi confronti, raccontando di come gli sarebbe piaciuto vedere Allegri sulla panchina dell'Inter.