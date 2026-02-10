Pianeta Milan
Biasin: 'Dopo l'addio di Inzaghi avrei voluto uno come Allegri all'Inter'
Nel suo intervento a 'Numer1 Podcast', il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato di Allegri e di quanto gli sarebbe piaciuto vedere un allenatore come lui all'Inter
Nei suoi primi otto mesi di mandato, Massimiliano Allegri è già riuscito a trasformare il Milan, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, oggi i rossoneri sono finalmente tornati nella zona più alta della classifica. Il lavoro dell'allenatore toscano non è passato inosservato neanche dall'altra sponda del naviglio: Fabrizio Biasin ha espresso parole di stima e rispetto nei suoi confronti, raccontando di come gli sarebbe piaciuto vedere Allegri sulla panchina dell'Inter.

Le parole di Biasin su Allegri

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo di comprovata fede nerazzurra, ha parlato di Allegri nel suoi intervento a 'Numer1', il podcast condotto da Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Pensavo che chiunque fosse arrivato dopo quattro anni di Simone Inzaghi sarebbe finito al patibolo. Soprattutto dopo un finale di stagione così tragico. Mi sarebbe piaciuto vedere uno come Allegri, lui avrebbe potuto gestire una situazione del genere. Max ne ha passate tante, sa come gestire un gruppo in difficoltà".

