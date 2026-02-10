Christopher Nkunku , attaccante francese classe 1997 del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nkunku ha ricordato come, quando era molto giovane e si affacciava nella Prima Squadra del PSG , la stella della formazione della Capitale transalpina era Zlatan Ibrahimovic . Lo stesso che, oggi ha ritrovato al Milan, ma non più come calciatore, bensì come Senior Advisor di RedBird per il club rossonero.

Interrogato sulle differenze che nota nel vedere Ibra dirigente e nel ricordare quel primo Ibra compagno di squadra a Parigi, Nkunku ha risposto così: «Ora lo vedo in giacca, prima con le scarpe da calcio. Per il resto non cambia molto: ha sempre il suo carattere e la sua voglia di vincere. Ricordo che una volta in allenamento ho fatto un errore e la mia squadra, dove c’era pure lui, ha perso la partitella. Non mi ha detto niente a caldo, ma il giorno della partita di campionato, nello spogliatoio, Ibra mi ha chiamato: “Abbiamo perso. Mai più”».