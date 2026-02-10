Ilic: 'Vlahovic? Per me andrà al Barcellona. Ama il vostro Paese, ma ora ...'

Ilic, in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola, ha infatti dichiarato: «Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atlético Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti». Avrà ragione? Nei prossimi mesi si capirà qualcosa in più.