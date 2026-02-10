Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ilic: “Vlahovic? Per me andrà al Barcellona. Ama il vostro Paese, ma ora …”

INTERVISTE

Ilic: “Vlahovic? Per me andrà al Barcellona. Ama il vostro Paese, ma ora …”

Ilic: 'Vlahovic? Per me andrà al Barcellona. Ama il vostro Paese, ma ora ...'
Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale della Serbia e amico di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, svela quale potrebbe essere il futuro del bomber classe 2000 nella prossima stagione quando sarà scaduto il contratto con i...
Daniele Triolo Redattore 

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, gioca nella Juventus dal gennaio 2022, quando fu acquistato dalla Fiorentina (dove aveva trascorso tre stagioni e mezza, dal 2018 in poi, segnando 49 gol in 108 partite), per 91 milioni di euro, commissioni incluse. In bianconero, Vlahovic ha messo a segno, finora, 64 reti in 162 gare ma il percorso nella 'Vecchia Signora' sembra essere giunto al termine.

Ilic sicuro: "Vlahovic-Barcellona. Solo così tornerà quello di Firenze"

—  

Il 30 giugno prossimo, infatti, scadrà il contratto del nativo di Belgrado e con tutta probabilità non sarà rinnovato. Un po' per l'alto stipendio (12 milioni di euro, bonus inclusi) percepito a stagione, un po' perché c'è la sensazione che si stia per concludere un capitolo importante nella carriera di Vlahovic. Il quale, assistito dal fidato agente Darko Ristic, sta già - da tempo - ricevendo offerte - per firmare un nuovo accordo a parametro zero dalla stagione 2026-2027.

LEGGI ANCHE

Si sono affacciati dal suo entourage il Barcellona, il Bayern Monaco e il Milan - in rigoroso ordine alfabetico - più qualche club di Premier League (Chelsea, Manchester United, Newcastle): tutti molto interessati al futuro del giocatore. Ma c'è una persona che, ad oggi, sembra pronto a scommettere su un futuro di Vlahovic sulle 'ramblas'. Si tratta di Dusan Ilic, preparatore atletico della Nazionale della Serbia e amico della punta della Juventus.

LEGGI ANCHE:Milan, non solo Vlahovic o Kean: Tare vuole anche questi altri due attaccanti >>>

Ilic, in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola, ha infatti dichiarato: «Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atlético Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti». Avrà ragione? Nei prossimi mesi si capirà qualcosa in più.

Leggi anche
Nkunku: “Cosa mi ha spinto a venire al Milan? Vuole titoli, è un club nato per vincere”
Milan, Nkunku: “Rabiot ora forse più è decisivo. Non ha limiti, è una bestia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA