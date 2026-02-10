Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto l'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea su Adrien Rabiot, che, dopo il gol di Ruben Loftus-Cheek in Bologna-Milan, invece di esultare per la rete è andato proprio da lui per consolarlo per l'occasione mancata. «Non lo ha fatto perché siamo francesi: qua al Milan tutti si aiutano a vicenda. Siamo un gruppo davvero unito».
Milan, Nkunku: “Rabiot ora forse più è decisivo. Non ha limiti, è una bestia”
Christopher Nkunku e Adrien Rabiot - compagni di squadra nel Milan da questa stagione - si conoscono da tanti anni, dai tempi del PSG: l'attaccante ha parlato di come vede l'amico ora in rossonero, a distanza di tempo
E sempre a proposito di Rabiot, che Nkunku conosce da tanto tempo, sin da quando - giovanissimi - muovevano i primi passi insieme nel PSG, l'attaccante - in risposta alle parole di Massimiliano Allegri, "è il miglior Rabiot di sempre" - ha commentato così: «Io l’ho sempre conosciuto forte così. Ora forse è solo un po’ più decisivo. Anche perché Allegri lo vuole più offensivo, mentre prima giocava più “basso”. Adrien ha un tiro fenomenale e corre tantissimo. Penso possa giocare 90 minuti ogni giorno perché non è mai stanco. Ed è nel picco della carriera, tra i 29 e i 31 anni. Non ha limiti: spinge sempre, in campo e fuori. È una bestia».
