Rampulla: “Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Ma occhio al Napoli”

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus negli anni Novanta, ha parlato di Inter, Milan, Napoli e della lotta Scudetto in un'intervista rilasciata a 'TMW Radio'. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo 

Michelangelo Rampulla, classe 1962, è stato un portiere che, in carriera, ha vestito le maglie di Varese e Cesena in Serie B, poi della Cremonese tra cadetteria e Serie A e, infine, ha giocato per ben dieci stagioni, dal 1992 al 2002, nella fila della Juventus, dove è stato il secondo estremo difensore.

Con i bianconeri ha festeggiato ben 12 trofei, tra cui 4 Scudetti, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Nelle ultime ore, Rampulla ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TMW Radio' e, in merito al 3-2 con cui il Napoli ha espugnato il campo del Genoa, ha detto:  "Può fare una striscia di risultati come l'Inter, ma non credo che i nerazzurri possano perderne altrettanti. lo però non la tiro ancora fuori la squadra dalla lotta Scudetto".

Quindi, sulla corsa al titolo, che vede Inter e Milan per il momento davanti a tutte, Rampulla ha dichiarato: "Credo che Inter e Milan si divideranno i primi due posti. Massimiliano Allegri punta al sodo e prenderà il secondo posto. Poi vedo Juve, Roma e Napoli per gli altri due posti, forse anche il Como".

