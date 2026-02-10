Michelangelo Rampulla, classe 1962, è stato un portiere che, in carriera, ha vestito le maglie di Varese e Cesena in Serie B, poi della Cremonese tra cadetteria e Serie A e, infine, ha giocato per ben dieci stagioni, dal 1992 al 2002, nella fila della Juventus, dove è stato il secondo estremo difensore.