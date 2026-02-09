Valentina Bergamaschi, ex calciatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro le rossonere
Valentina Bergamaschi, ex calciatrice del Milan Femminile, ha fatto la storia in rossonero, ma è stata proprio lei a segnare il gol vittoria nel match di ieri contro la formazione di Coach Bakker. Intervistata nel post partita dai microfoni ufficiali giallorossi, Bergamaschi ha voluto parlare della prestazione e del gol dell'ex. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan Femminile, Bergamaschi esulta
«Avevamo voglia di riscatto dopo il match contro il Parma, un po’ sottotono, oggi è stata una grande vittoria, contro una grande squadra, il Milan ha fatto la sua partita, ma siamo state brave noi a crederci fino alla fine, a giocare sui nostri obiettivi ed aver trovato la vittoria».