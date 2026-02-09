Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan Femminile, Bergamaschi: “Fare gol è sempre bello, non importa a chi”

INTERVISTE

Ex Milan Femminile, Bergamaschi: “Fare gol è sempre bello, non importa a chi”

Ex Milan Femminile, Bergamaschi: 'Fare gol è sempre bello, non importa a chi'
Valentina Bergamaschi, ex calciatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro le rossonere
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Valentina Bergamaschi, ex calciatrice del Milan Femminile, ha fatto la storia in rossonero, ma è stata proprio lei a segnare il gol vittoria nel match di ieri contro la formazione di Coach Bakker. Intervistata nel post partita dai microfoni ufficiali giallorossi, Bergamaschi ha voluto parlare della prestazione e del gol dell'ex. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan Femminile, Bergamaschi esulta

—  

«Avevamo voglia di riscatto dopo il match contro il Parma, un po’ sottotono, oggi è stata una grande vittoria, contro una grande squadra, il Milan ha fatto la sua partita, ma siamo state brave noi a crederci fino alla fine, a giocare sui nostri obiettivi ed aver trovato la vittoria».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. Il Milan in prestito>>>

«Fare gol è sempre bello, non importa a chi. Ho questa particolarità di segnare alle mie ex squadre, un po’ mi dispiace, ma è importante per noi. L’ho ribadito prima alle ragazze in cerchio, si riparte da questa vittoria».

Leggi anche
Trevisani: “Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio. Allegri...
Albertini si racconta: “Al Milan ho vissuto un’epoca gloriosa. Con Ancelotti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA