Albetini: 'Al Milan litigai con Ancelotti. Mi uscirono parole forti, ma poi...'

Milan, l'intervista a Demetrio Albertini

Durante una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport', Albertini è tornato a parlare dei suoi anni al Milan, tra ricordi, litigate e vittorie. Ecco le sue parole: "Sono arrivato al Milan che avevo 11 anni e sono andato via a 31. Ho vissuto un’epoca gloriosa, è stato un periodo fantastico della mia vita. Dico sempre che esordire in Serie A è un conto, restare per oltre quindici anni ad alti livelli è la vera sfida. Di Sacchi mi porto l’essere maniacale. A volte, quando aveva un momento libero, mi prendeva da parte e mi parlava di tattica, schemi, movimenti, spostava pedine sulla lavagnetta: era iperattivo, spinto da una passione rara".