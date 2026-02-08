Un giovane pronto per la prima squadra?: "Sono tutti potenzialmente bravi, però il talento va coltivato. Ho una tale esperienza che mi porta a dire che a questa età non si può dire chi arriverà e chi non arriverà. Ci sono tanti esempi di giocatori che avevano molto meno talento, di questi ragazzi sono arrivati a altissimi livelli. Più che altro a questi livelli puoi dare dei consigli, cioè quello di coltivare bene il loro talento, di portarlo avanti, di concentrarsi nella crescita soprattutto individuale. Il percorso è troppo lungo"