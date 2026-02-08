Pianeta Milan
Milan Futuro, Oddo: “Ci è mancata un po’ di fortuna, dobbiamo crescere nell’agonismo”

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro la Virtus Ciserano: le sue parole
Alessia Scataglini
Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine del match contro la Virtus Ciserano, terminato 1-o a favore degli avversari. L'allenatore rossonero ha voluto analizzare la prestazione dei suoi ragazzi, spostandosi poi a parlare di alcuni giovani. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla sconfitta contro Virtus Ciserano: "Sicuramente ci è mancata un po' di fortuna nei dettagli, poi abbiamo preso gol al primo tiro in porta, è un peccato. Io valuto la partita nel totale, che è stata positiva. Sicuramente dovremo crescere nell'agonismo che ci mettiamo in campo, ma abbiamo fatto un buon calcio oggi, a noi interessa quello. Non siamo qui a vincere il campionato..".

Un giovane pronto per la prima squadra?: "Sono tutti potenzialmente bravi, però il talento va coltivato.  Ho una tale esperienza che mi porta a dire che a questa età non si può dire chi arriverà e chi non arriverà. Ci sono tanti esempi di giocatori che avevano molto meno talento, di questi ragazzi sono arrivati a altissimi livelli.  Più che altro a questi livelli puoi dare dei consigli, cioè quello di coltivare bene il loro talento, di portarlo avanti, di concentrarsi nella crescita soprattutto individuale. Il percorso è troppo lungo"

