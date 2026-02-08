Pianeta Milan
Max Tonetto, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato dai microfoni de Il Tempo: le sue parole si giallorossi e i rossoneri
Alessia Scataglini
Max Tonetto, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato dai microfoni de Il Tempo, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni legati al campionato e alla Champions League. L'ex calciatore si è voluto soffermare in modo molto particolare sulla Roma di Gian Piero Gasperini, in lotta per un posto in Champions League. Ma non è tutto. Tonetto ha voluto riservare anche alcune parole sul Milan e il suo percorso con Massimiliano Allegri che, a detta sua, sembra aver trovato 'una sua identità precisa'. Ecco, di' seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Tonetto

Le parole di Tonetto: "Se pensavo che la Roma potesse competere per la Champions nel primo anno di Gasperini? Non me l'aspettavo, anche se a un certo punto, visto l'andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti"

