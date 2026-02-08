Pisa, Touré: 'Hiljemark ci ha fatto capire come vuole giocare. Col Milan ...'

Pianeta Milan
Qui Pisa, Touré: “Hiljemark ha portato entusiasmo. Ci ha fatto capire come vuole che giochiamo. Col Milan …”

L'esterno del Pisa Idrissa Touré ha commentato il cambio in panchina con l'arrivo di Hiljemark, in vista della prossima gara contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni
La 24^ giornata di Serie A è cominciata venerdì sera con l'anticipo tra Hellas Verona e Pisa. La partita è terminata 0-0, ma ha visto protagoniste due squadre che hanno cambiato il proprio allenatore negli ultimi giorni. Nel Verona Paolo Sammarco ha sostituito Paolo Zanetti, mentre nel Pisa Oscar Hiljemark è subentrato al posto di Alberto Gilardino.

Pisa, ecco le parole di Touré

Proprio il Pisa, attualmente ultimo col Verona, sarà il prossimo avversario del Milan di Massimiliano venerdì prossimo. I primi miglioramenti col nuovo allenatore svedese sembrano intravedersi e con l'aumentare degli allenamenti potrebbero essere sempre più visibili, come ammesso da Idrissa Touré nel post partita di Verona-Pisa. Ecco le sue parole.

«Nella fase difensiva abbiamo dei nuovi tattici, Hiljemark mi ha corretto alcuni posizionamenti in campo, ha portato tanto entusiasmo ed energia. Mi dispiace per Gilardino, che era un buonissimo allenatore ma questo è il calcio. Il nuovo allenatore da primo giorno ci ha fatto capire come vuole che giochiamo e vedremo la prossima settimana contro il Milan, dopo qualche giorno in più di allenamenti, come andrà».

