Pisa, Touré: 'Hiljemark ci ha fatto capire come vuole giocare. Col Milan ...'

La 24^ giornata di Serie A è cominciata venerdì sera con l'anticipo tra Hellas Verona e Pisa. La partita è terminata 0-0, ma ha visto protagoniste due squadre che hanno cambiato il proprio allenatore negli ultimi giorni. Nel Verona Paolo Sammarco ha sostituito Paolo Zanetti, mentre nel Pisa Oscar Hiljemark è subentrato al posto di Alberto Gilardino.