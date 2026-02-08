Sei d’accordo sul fatto che la quota punti per lo Scudetto sarà più alta rispetto allo scorso anno, anche per la presenza del Milan come terza competitor? "Non lo so, è possibile. Dipende dall’Inter: se fila come un treno, la quota sarà alta. Però credo che ci saranno dei contraccolpi con il ritorno della Champions. Le squadre italiane devono fare i play-off, quindi due partite in più, più stress e trasferte. I giochi non sono ancora fatti. L’importante è limare il distacco dalla testa della classifica."