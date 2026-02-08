Pianeta Milan
Carratelli sicuro: “Scudetto? Il problema è di Milan ed Inter, non nostro”

Mimmo Carratelli, giornalista sportivo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli sulla lotta scudetto
Mimmo Carratelli, giornalista sportivo e conto conosciuto in modo particolare nel mondo Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli sulla tanto discussa lotta Scudetto. Carratelli ha voluto parlare sia di inter che di Milan, le due principali candidate per il titolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Stavamo parlando di Scudetto: quante partite non deve sbagliare l’Inter per vincerlo?

"Il problema è dell’Inter, non è il nostro. E anche del Milan, perché ci sta davanti. Noi dobbiamo puntare allo Scudetto per evitare di finire terzi o quarti, perché se giochi per quelle posizioni poi rischi di arrivare sesto o settimo. Devi puntare allo Scudetto per entrare nei primi quattro, che è fondamentale per l’anno prossimo."

Sei d’accordo sul fatto che la quota punti per lo Scudetto sarà più alta rispetto allo scorso anno, anche per la presenza del Milan come terza competitor? "Non lo so, è possibile. Dipende dall’Inter: se fila come un treno, la quota sarà alta. Però credo che ci saranno dei contraccolpi con il ritorno della Champions. Le squadre italiane devono fare i play-off, quindi due partite in più, più stress e trasferte. I giochi non sono ancora fatti. L’importante è limare il distacco dalla testa della classifica."

