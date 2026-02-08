LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola
Sei d’accordo sul fatto che la quota punti per lo Scudetto sarà più alta rispetto allo scorso anno, anche per la presenza del Milan come terza competitor? "Non lo so, è possibile. Dipende dall’Inter: se fila come un treno, la quota sarà alta. Però credo che ci saranno dei contraccolpi con il ritorno della Champions. Le squadre italiane devono fare i play-off, quindi due partite in più, più stress e trasferte. I giochi non sono ancora fatti. L’importante è limare il distacco dalla testa della classifica."
