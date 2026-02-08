Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Milan e Napoli, soffermandosi anche su Modric

Francesco Montervino , ex capitano del Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul Napoli facendo anche un paragone con il centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri , soffermandosi in modo molto particolare sulla figura di Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

“Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordinario: quantità, qualità, capacità di inserimento, capacità offensiva. Lobotka fa parte dei giocatori in quel ruolo tra i primi cinque in Europa e può fare il bene di ogni squadra. Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni. Giocatori come Lobotka possono fare benissimo anche fino ai 38 anni e non mi meraviglia che la Juve abbia messo gli occhi sul centrocampista. Se fossi nel Napoli, lavorerei al suo rinnovo ma anche a scovare un talento che possa prenderne il posto in chiave futura.