Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul Napoli facendo anche un paragone con il centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri, soffermandosi in modo molto particolare sulla figura di Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Montervino: “Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni”
Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Milan e Napoli, soffermandosi anche su Modric
Milan, parla Montervino—
“Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordinario: quantità, qualità, capacità di inserimento, capacità offensiva. Lobotka fa parte dei giocatori in quel ruolo tra i primi cinque in Europa e può fare il bene di ogni squadra. Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni. Giocatori come Lobotka possono fare benissimo anche fino ai 38 anni e non mi meraviglia che la Juve abbia messo gli occhi sul centrocampista. Se fossi nel Napoli, lavorerei al suo rinnovo ma anche a scovare un talento che possa prenderne il posto in chiave futura.
