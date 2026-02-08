Acquafresca: 'Allegri sa toccare le corde giuste nello spogliatoio'

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola
Acquafresca ha poi continuato: "Gasperini vuole tanta intensità. Era già avanti agli altri 11 anni fa al Genoa. Ti faceva giocare in una maniera moderna, un uno contro uno a tutto campo. Mi ricorderò sempre Ventrone, assistente di Conte, mai lavorato così in vita mia. Allenatori con cui ho avuto contrasti? Bisoli, era contentissimo che venissi al Cagliari, poi fu esonerato, mi prese a Bologna ma non ci trovammo e non so perché".
