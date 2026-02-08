Acquafresca: 'Allegri sa toccare le corde giuste nello spogliatoio'

Le parole di Acquafresca su Massimiliano Allegri

"Ho avuto Allegri, Conte e Gasperini, i tre italiani più bravi. Sono personalità diverse e anche il modo di vedere il calcio è diverso. Tutti mi hanno dato tantissimo. Sono stato davvero fortunato. La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio. Con me è stato bravissimo, abbiamo discusso certo, non partimmo benissimo tra l'altro, ma poi invece si è creato un bel rapporto. A Cagliari ha espresso un gran bel calcio, poi forse è cambiato dopo, è diventato più risultatista, pragmatico".