Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Acquafresca: “La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio”

INTERVISTE

Acquafresca: “La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio”

Acquafresca: 'Allegri sa toccare le corde giuste nello spogliatoio'
L'ex attaccante di Serie A Robert Acquafresca ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo allenatore ai tempi di Cagliari Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Redazione

Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari, Genoa, Atalanta e Bologna tra la altre, si è raccontato a 'TMW Radio', durante il format 'Storie di Calcio'.  Tra i diversi temi, l'ex calciatore di Serie A si è voluto soffermare sui suoi ex allenatori, tra cui Massimiliano Allegri. Ecco le parole di Acquafresca sull'attuale tecnico del Milan.

Le parole di Acquafresca su Massimiliano Allegri

—  

"Ho avuto Allegri, Conte e Gasperini, i tre italiani più bravi. Sono personalità diverse e anche il modo di vedere il calcio è diverso. Tutti mi hanno dato tantissimo. Sono stato davvero fortunato. La bravura di Allegri è il saper toccare le corde giuste nello spogliatoio. Con me è stato bravissimo, abbiamo discusso certo, non partimmo benissimo tra l'altro, ma poi invece si è creato un bel rapporto. A Cagliari ha espresso un gran bel calcio, poi forse è cambiato dopo, è diventato più risultatista, pragmatico".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola

Acquafresca ha poi continuato: "Gasperini vuole tanta intensità. Era già avanti agli altri 11 anni fa al Genoa. Ti faceva giocare in una maniera moderna, un uno contro uno a tutto campo. Mi ricorderò sempre Ventrone, assistente di Conte, mai lavorato così in vita mia. Allenatori con cui ho avuto contrasti? Bisoli, era contentissimo che venissi al Cagliari, poi fu esonerato, mi prese a Bologna ma non ci trovammo e non so perché".

Leggi anche
Qui Pisa, Touré: “Hiljemark ha portato entusiasmo. Ci ha fatto capire come vuole che...
Montervino: “Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA