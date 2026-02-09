Milan, Viviano: 'Allegri è il migliore nella lettura delle partite'

Molte partite del Milan in questa stagione sono state decise dai subentrati, basti pensare al gol di Fullkrug contro il Lecce o a quello di Nkunku contro la Fiorentina. Non si tratta di coincidenze o casualità, ma di una strategia ben precisa. Sappiamo quanto i cambi siano importanti per Allegri, una risorsa fondamentale in grado di ribaltare le sorti del match. Se è vero che il gioco dell'allenatore toscano non è sempre spettacolare, lo stesso non si può dire per la lettura delle partite, che spesso si rivela vincente.
Milan, Viviano elogia Allegri: “È il migliore a leggere le partite, l’ho sempre detto”
Nel suo intervento sul canale YouTube di 'Sportium.fun', Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha espresso parole di stima per Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Milan e Allegri, il commento di Viviano—
Su questo tema si è espresso anche Emiliano Viviano sul canale YouTube di 'Sportium.fun'. Ecco cosa ha detto l'ex portiere di Serie A su Allegri: "Durante Fiorentina-Torino la Viola stava dominando, avevo la sensazione che non avrebbe mai perso quella partita. Poi Vanoli ha fatto tre cambi e non riuscivano più a fare tre passaggi di fila. Per un allenatore saper leggere i momenti della partita è fondamentale. Allegri in questo è il migliore, l'ho sempre detto".
