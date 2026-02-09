Milan, Viviano: 'Allegri è il migliore nella lettura delle partite'

Molte partite del Milan in questa stagione sono state decise dai subentrati , basti pensare al gol di Fullkrug contro il Lecce o a quello di Nkunku contro la Fiorentina . Non si tratta di coincidenze o casualità, ma di una strategia ben precisa . Sappiamo quanto i cambi siano importanti per Allegri , una risorsa fondamentale in grado di ribaltare le sorti del match. Se è vero che il gioco dell'allenatore toscano non è sempre spettacolare, lo stesso non si può dire per la lettura delle partite , che spesso si rivela vincente.

Su questo tema si è espresso anche Emiliano Viviano sul canale YouTube di 'Sportium.fun'. Ecco cosa ha detto l'ex portiere di Serie A su Allegri: "Durante Fiorentina-Torino la Viola stava dominando, avevo la sensazione che non avrebbe mai perso quella partita. Poi Vanoli ha fatto tre cambi e non riuscivano più a fare tre passaggi di fila. Per un allenatore saper leggere i momenti della partita è fondamentale. Allegri in questo è il migliore, l'ho sempre detto".