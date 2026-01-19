L'allenatore Massimiliano Allegri lo ha applaudito in pubblico e lui, nelle dichiarazioni post-partita di ieri, è sembrato sentirsi davvero già a suo agio nella nuova realtà. «Questo primo mese è andato incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene e la fiducia per un attaccante è importante. C’è una ragione se questo gruppo sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro, ci sono qualità e carattere».