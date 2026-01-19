Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Milan, Füllkrug entra, segna e poi dichiara: “C’è una ragione se lottiamo per la vetta”

Milan, Füllkrug entra, segna e poi dichiara: 'C'è una ragione se lottiamo per la vetta'
Niclas Füllkrug, attaccante tedesco giunto in rossonero nel corso del mercato invernale, dentro al 73' di Milan-Lecce, ha risolto il match con un colpo di testa appena 3' dopo. 'San Siro' ha già un coro per lui. Che, a fine partita, suona la carica
Sono bastati 3' a Niclas Füllkrug, attaccante giunto al Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, per decidere la complicata sfida di 'San Siro' ieri sera contro il Lecce. Dentro al 73' al posto di Christian Pulisic, al 76' il tedesco ha spedito, di testa, il pallone in fondo al sacco, alle spalle di Wladimiro Falcone fino a quel momento para-tutto, sul pregevole cross di Alexis Saelemaekers dalla destra.

Milan-Lecce 1-0, così il match-winner Füllkrug nel post-partita

La Curva Sud, cuore del tifo rossonero, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, gli ha già dedicato un coro. E lui, a fine partita, ha ringraziato tutti per l'accoglienza. «Mi sentivo pronto e ho ricevuto un grande assist da Saelemaekers, cross così sono il sogno di ogni attaccante. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio». Da quando è arrivato ha giocato sempre: spezzone di gara contro Cagliari e Genoa, poi titolare a Firenze, quindi di nuovo subentrato a Como (in campo con un dito rotto).

L'allenatore Massimiliano Allegri lo ha applaudito in pubblico e lui, nelle dichiarazioni post-partita di ieri, è sembrato sentirsi davvero già a suo agio nella nuova realtà. «Questo primo mese è andato incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene e la fiducia per un attaccante è importante. C’è una ragione se questo gruppo sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro, ci sono qualità e carattere».

Füllkrug non segnava da ben nove mesi: l'ultimo gol risaliva al 5 aprile 2025, contro il Bournemouth in Premier League, quando ancora vestiva la maglia degli 'Hammers'. La 'rosea' ha rivelato come il panzer tedesco sia stato festeggiato nello spogliatoio per aver regalato la vittoria alla squadra. L'auspicio, ora, è che possa segnarne tanti di gol, di modo da sospinger  il Diavolo di Allegri sempre più in alto in classifica.

