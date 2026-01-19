L'allenatore Massimiliano Allegri lo ha applaudito in pubblico e lui, nelle dichiarazioni post-partita di ieri, è sembrato sentirsi davvero già a suo agio nella nuova realtà. «Questo primo mese è andato incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene e la fiducia per un attaccante è importante. C’è una ragione se questo gruppo sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro, ci sono qualità e carattere».
Füllkrug non segnava da ben nove mesi: l'ultimo gol risaliva al 5 aprile 2025, contro il Bournemouth in Premier League, quando ancora vestiva la maglia degli 'Hammers'. La 'rosea' ha rivelato come il panzer tedesco sia stato festeggiato nello spogliatoio per aver regalato la vittoria alla squadra. L'auspicio, ora, è che possa segnarne tanti di gol, di modo da sospinger il Diavolo di Allegri sempre più in alto in classifica.
