"Se Allegri quest'anno vince lo scudetto, ci si inchina e gli si stringe la mano". Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast 'CENTROCAMPO'. La puntata integrale andrà in onda domani 10 febbraio su 'YouTube'. Sui social è stato pubblicato già un estratto su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Ecco le parole di Trevisani.
Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite del podcast 'CENTROCAMPO'. Ecco un estratto su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan (estratto pubblicato su Instagram)
"Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come sta facendo adesso. Mi devi dimostrare che potrebbe fare peggio. Allegri è meglio di Fonseca e Conceicao? Avoja, ma per me è peggio di Spalletti. Ha vinto di più perché ha allenato la Juventus, che era 20 punti più forte della seconda. 'Ha vinto' è un giudizio che non conta una mazza. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus e Allegri ci ha vinto gli scudetti". Per quanto riguarda il campo, il Milan tornerà in campo questo venerdì nella sfida contro il Pisa.
