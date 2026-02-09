"Il Milan è una squadra forte e potrebbe giocare 100 volte meglio di come sta facendo adesso. Mi devi dimostrare che potrebbe fare peggio. Allegri è meglio di Fonseca e Conceicao? Avoja, ma per me è peggio di Spalletti. Ha vinto di più perché ha allenato la Juventus, che era 20 punti più forte della seconda. 'Ha vinto' è un giudizio che non conta una mazza. Io vedo le partite. Conte ha costruito la Juventus e Allegri ci ha vinto gli scudetti". Per quanto riguarda il campo, il Milan tornerà in campo questo venerdì nella sfida contro il Pisa.