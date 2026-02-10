Pianeta Milan
Nkunku: “Cosa mi ha spinto a venire al Milan? Vuole titoli, è un club nato per vincere”

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha spiegato, a 'La Gazzetta dello Sport', perché ha optato per lasciare il Chelsea per il Milan la scorsa estate. Ecco le sue dichiarazioni, in cui traspare tutta la sua voglia di vincere
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul perché, nell'ultimo calciomercato estivo, abbia scelto di lasciare il Chelsea per il Milan (in cambio di ben 42 milioni di euro, bonus inclusi), Nkunku ha risposto quanto segue.

«Semplice: se ti chiama il Milan, che per me è il club più grande d’Italia, il 90% del lavoro è già fatto. In più ho capito che la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo: ho avuto la possibilità di alzare trofei ovunque sono stato e voglio farlo anche qui, in un club che è nato per vincere».

Finora, in stagione, Nkunku ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 20 partite disputate tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per un totale di 1.016' sul terreno di gioco.

