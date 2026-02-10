Christopher Nkunku , attaccante francese classe 1997 del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul perché, nell'ultimo calciomercato estivo, abbia scelto di lasciare il Chelsea per il Milan (in cambio di ben 42 milioni di euro, bonus inclusi ), Nkunku ha risposto quanto segue.

«Semplice: se ti chiama il Milan, che per me è il club più grande d’Italia, il 90% del lavoro è già fatto. In più ho capito che la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo: ho avuto la possibilità di alzare trofei ovunque sono stato e voglio farlo anche qui, in un club che è nato per vincere».