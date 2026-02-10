Pianeta Milan
Jimenez: “Ecco perché ho lasciato il Milan. Il mio obiettivo. Theo Hernandez …”

L'ex terzino rossonero Alex Jimenez ha spiegato perché ha deciso di lasciare il Milan in estate. Il suo obiettivo e Theo Hernandez. Ecco l'estratto dal 'Mundo Deportivo'
Emiliano Guadagnoli
Come è avvenuto il suo trasferimento a Bournemouth? "Non credo che avrei avuto il minutaggio che volevo al Milan in questa stagione. L'ho vista come un'opportunità e credo di starla sfruttando al meglio". Queste le parole di Alex Jimenez, terzino che in estate è passato dal Milan al Bournemouth (qui tutti i dettagli sul riscatto). Lo spagnolo continua nella sua intervista al 'Mundo Deportivo' (qui qualche estratto).

Gli obiettivi di Jimenez e perché ha lasciato il Milan

"In Italia la media è decisamente più bassa perché lì giocano un calcio molto più tattico rispetto alla Premier League. Qui è molto più fisico, con un gioco serrato, e bisogna essere in ottima forma fisica. Dato il mio stile di gioco, mi sento più a mio agio e mi trovo bene in Premier League".

Nei suoi idoli cita anche Theo Hernandez: "Ho sempre ammirato Carvajal perché ho trascorso molti anni al Real Madrid. E anche Alexander-Arnold, Davies e Theo Hernández, con cui ho avuto la fortuna di giocare al Milan". Gli obiettivi personali? Jimenez risponde così: "In questo momento, la Coppa del Mondo è ciò che mi passa per la testa. Sono incredibilmente emozionato perché sarebbe un sogno che si avvera rappresentare il mio Paese in una Coppa del Mondo".

