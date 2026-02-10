Nei suoi idoli cita anche Theo Hernandez: "Ho sempre ammirato Carvajal perché ho trascorso molti anni al Real Madrid. E anche Alexander-Arnold, Davies e Theo Hernández, con cui ho avuto la fortuna di giocare al Milan". Gli obiettivi personali? Jimenez risponde così: "In questo momento, la Coppa del Mondo è ciò che mi passa per la testa. Sono incredibilmente emozionato perché sarebbe un sogno che si avvera rappresentare il mio Paese in una Coppa del Mondo".