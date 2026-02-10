Pianeta Milan
Nkunku: 'Modric? Se provo a fare delle cose mi si sposta l'anca. Su Maignan e Leao ...'
Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Le parole su Modric, Leao e Maignan
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Luka è super: ha una qualità unica e fa dei lanci di esterno pazzeschi. Se ci provo io, mi si sposta l’anca… Incredibile abbia 40 anni, ma può giocare fino a 45-46". Queste le parole dell'attaccante del Milan Nkunku. Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' l'ex calciatore del Chelsea ha parlato anche di Leao.

Chi è più veloce tra lui e il portoghese? "Sulle distanze lunghe forse Rafa; sulle più corte, forse io", risponde così Nkunku. Poi anche un passaggio sul suo connazionale Mike Maignan.

"Mike ci ha aiutato a fare tanti punti. Ha una grande leadership e nello spogliatoio, quando apre bocca, tutti ascoltano: parla sempre per il bene della squadra. Da vero capitano. Non potevamo dirgli “resta, resta”, ma ora che ha rinnovato il contratto siamo più tranquilli: è una cosa buona per il club che rimanga". Queste le parole di Nkunku sui suoi compagni di squadra.

