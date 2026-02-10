Brenda Lodigiani, nota attrice comica italiana, è stata intervistata dai microfoni de la Repubblica dopo la sua esibizione sul palcoscenico di San Siro, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'attrice italiana, ancora molto emozionata dall'importante incarico ricevuto, ha voluto raccontare le sue emozioni facendo alcuni riferimenti anche al calcio: l'attrice ha dichiarato di essersi goduta il giro negli spogliatoi del Milan e di essersi sentita come Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero ad oggi dirigente al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.