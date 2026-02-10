Brenda Lodigiani, nota attrice comica italiana, è stata intervistata dai microfoni de la Repubblica dopo la sua esibizione sul palcoscenico di San Siro, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'attrice italiana, ancora molto emozionata dall'importante incarico ricevuto, ha voluto raccontare le sue emozioni facendo alcuni riferimenti anche al calcio: l'attrice ha dichiarato di essersi goduta il giro negli spogliatoi del Milan e di essersi sentita come Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore rossonero ad oggi dirigente al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.
Brenda Lodigiani, attrice comica italiana, ha parlato delle sue emozioni dopo l'apertura delle Olimpiadi Invernali: le parole su Ibrahimovic
Milan, le parole di Brenda Lodigiani—
Le parole di Brenda Lodigiani sulla Milano calcistica dopo l'esperienza alle Olimpiadi Invernali: “È stato un privilegio enorme essere parte di un evento così unico, lo rifarei subito. Mi sono goduta ogni secondo, anche il girare negli spogliatoio di Milan e Inter, ero emozionata come una bambina. Mi sentivo come Vasco Rossi o Zlatan Ibrahimovic“.
