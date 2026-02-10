Milan, Mauro: 'Allegri a me piace. Sa leggere le situazioni e il risultato ...'

"Allegri a me piace e non l’ho mai criticato perché è umile, sa leggere la situazione e comportarsi di conseguenza, facendo quello che serve per migliorare il contesto. Questo può portare a un gioco bello o meno bello, però il risultato arriva sempre". L'opinionista Massimo Mauro ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dicendo la sua anche sul Milan e Massimiliano Allegri.
Mauro: "Allegri a me piace. Sa leggere le situazioni e il risultato arriva sempre"
L'ex calciatore della Juventus Massimo Mauro è stato intervistato parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri. Le sue parole dall'estratto de 'La Gazzetta dello Sport'
Ecco le parole dell'ex calciatore della Juventus: "E nello sport professionistico devi sempre porti il problema del risultato, è un obbligo. Può piacere o no, ma lui fa questo. Ha dimostrato tantissime volte di saper giocare anche nella metà campo avversaria o pressare a tutto campo, ma quando ritiene che non sia la partita giusta o di non avere la squadra adeguata per giocare in avanti, allora aspetta e riparte. Secondo me questa è intelligenza e pragmatismo, qualità che un allenatore deve avere. Ed è accettabilissimo perché oggi il Milan è lì a giocarsela".
