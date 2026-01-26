Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Mauro: “Maignan è un mostro tra i pali. Leao non è un centravanti, deve stare sull’esterno”

INTERVISTE

Milan, senti Mauro: “Maignan è un mostro tra i pali. Leao non è un centravanti, deve stare sull’esterno”

Mauro: 'Maignan è un mostro. Con Leao centravanti il Milan gioca male'
Durante l'ultima puntata di 'Pressing' Massimo Mauro ha commentato Roma-Milan, soffermandosi su Mike Maignan e Rafael Leao. Ecco le sue parole
Redazione

Dopo due vittorie consecutive con Como e Lecce, il Milan di Massimiliano Allegri frena. Nella serata di ieri è andata in scena la gara tra Roma e Milan, valida per la 22^ giornata di Serie A e terminata con il risultato di 1-1. Al primo gol in rossonero di Koni De Winter ha risposto Lorenzo Pellegrini, bravo a pareggiare i conti su calcio di rigore causato da un tocco di braccio (largo) di Davide Bartesaghi.

Le parole di Massimo Mauro su Maignan e Leao

—  

Nel post-partita, durante l'ultima puntata di 'Pressing', Massimo Mauro ha commentato la gara, sottolineando le prestazioni di due giocatori: Mike Maignan e Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

"La Roma meritava tanto, ma se non segna... Il Milan di Allegri è una squadra difficile a cui fare gol, anche perché ha un mostro tra i pali. Però la Roma doveva fare più gol".

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan ti salva ancora contro la Roma: in difesa serve cambiare qualcosa?

Massimo Mauro ha poi parlato anche di Rafael Leao e della sua posizione in campo: "Leao centravanti? Qualche volta ha giocato bene anche in quel ruolo, ma io continuo a pensare che Leao non è un centravanti. Con Leao lì la squadra non gioca bene. In mezzo fa fatica, lui deve stare sull'esterno e tutto il campo per esprimersi. Per me per il Milan è meglio giocare con un centravanti come Fullkrug e Leao largo".

Leggi anche
Pellegatti: “Cardinale ha mandato via Maldini. Se mandasse via Furlani avrebbe...
Ambrosini elogia Fullkrug: “Lui ha l’ossessione per il gol. Al Milan mancava un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA