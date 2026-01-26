Mauro: 'Maignan è un mostro. Con Leao centravanti il Milan gioca male'

"La Roma meritava tanto, ma se non segna... Il Milan di Allegri è una squadra difficile a cui fare gol, anche perché ha un mostro tra i pali. Però la Roma doveva fare più gol".

Massimo Mauro ha poi parlato anche di Rafael Leao e della sua posizione in campo: "Leao centravanti? Qualche volta ha giocato bene anche in quel ruolo, ma io continuo a pensare che Leao non è un centravanti. Con Leao lì la squadra non gioca bene. In mezzo fa fatica, lui deve stare sull'esterno e tutto il campo per esprimersi. Per me per il Milan è meglio giocare con un centravanti come Fullkrug e Leao largo".