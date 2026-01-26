Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini elogia Fullkrug: “Lui ha l’ossessione per il gol. Al Milan mancava un giocatore così”

INTERVISTE

Ambrosini elogia Fullkrug: “Lui ha l’ossessione per il gol. Al Milan mancava un giocatore così”

Ambrosini: 'Fullkrug vive per il gol. Al Milan mancava uno così'
Ospite a 'Cronache di Spogliatoio', l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di Niclas Fullkrug e delle sue caratteristiche uniche nella rosa rossonera. Ecco le sue parole
Redazione

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, ha parlato di Niclas Fullkrug durante uno degli ultimi appuntamenti di 'Cronache di Spogliatoio'. Secondo l'ex rossonero, l'attaccante tedesco arrivato al Milan nel mercato di gennaio ha una caratteristica che nessun'altro giocatore della rosa possiede. Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Ambrosini su Niclas Fullkrug

—  

"Al Milan mancava una cosa nella costruzione della rosa, mancava uno che avesse l’ossessione per il gol. Cioè che vivesse per quella roba lì. Il Milan non ce l’aveva negli attaccanti, nei centrocampisti, negli esterni. Non ce l’aveva tanto nemmeno Gimenez. Fullkrug è lì, è genuino, selvaggio, figo. Ha slancio, passione, fame. Quando tu sei un attaccante devi vivere per quella roba lì. Occhio perché uno così che si allena come immagino si possa allenare, i compagni cominciano a dirlo anche al mister, è una cosa che capita".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Jimenez e Chukwueze convincono: il Milan sorride. Abate rilancia Zeroli. I giocatori in prestito

Ambrosini ha poi aggiunto: "E quindi attenzione perché lui può essere anche uno che piano piano la sua candidatura diventa un po’ più forte per giocare anche a due titolare quando staranno tutti bene secondo me c’è. Leao e Pulisic secondo me nessuno vorrebbe giocare dove giocano adesso, sperano tutti e due nel tridente, però giocare a due con Fullkrug e Pulisic dietro, è quasi più funzionale".

Leggi anche
Florenzi: “Maignan ha tenuto a galla il Milan, ma non è un caso che sia secondo”
Milan Futuro, parla Oddo: “Oggi abbiamo commesso tanti errori. Dobbiamo migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA