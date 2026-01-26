Ambrosini: 'Fullkrug vive per il gol. Al Milan mancava uno così'

Ospite a 'Cronache di Spogliatoio', l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di Niclas Fullkrug e delle sue caratteristiche uniche nella rosa rossonera. Ecco le sue parole
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, ha parlato di Niclas Fullkrug durante uno degli ultimi appuntamenti di 'Cronache di Spogliatoio'. Secondo l'ex rossonero, l'attaccante tedesco arrivato al Milan nel mercato di gennaio ha una caratteristica che nessun'altro giocatore della rosa possiede. Ecco, di seguito, le sue parole.
Le parole di Ambrosini su Niclas Fullkrug
"Al Milan mancava una cosa nella costruzione della rosa, mancava uno che avesse l’ossessione per il gol. Cioè che vivesse per quella roba lì. Il Milan non ce l’aveva negli attaccanti, nei centrocampisti, negli esterni. Non ce l’aveva tanto nemmeno Gimenez. Fullkrug è lì, è genuino, selvaggio, figo. Ha slancio, passione, fame. Quando tu sei un attaccante devi vivere per quella roba lì. Occhio perché uno così che si allena come immagino si possa allenare, i compagni cominciano a dirlo anche al mister, è una cosa che capita".