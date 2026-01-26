Ambrosini: 'Fullkrug vive per il gol. Al Milan mancava uno così'

Ambrosini ha poi aggiunto: "E quindi attenzione perché lui può essere anche uno che piano piano la sua candidatura diventa un po’ più forte per giocare anche a due titolare quando staranno tutti bene secondo me c’è. Leao e Pulisic secondo me nessuno vorrebbe giocare dove giocano adesso, sperano tutti e due nel tridente, però giocare a due con Fullkrug e Pulisic dietro, è quasi più funzionale".