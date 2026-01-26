Pianeta Milan
Roma-Milan, Florenzi: 'Maignan ha tenuto a galla il Diavolo. Lo Scudetto ...'
Roma-Milan 1-1, l'ex terzino Alessandro Florenzi ha parlato dopo la partita. Focus in particolare sulla prestazione del Diavolo. Ecco l'estratto da Sky Sport
"L'obiettivo della Roma è chiaro, ed è quello di entrare nelle prime quattro in campionato. Al momento ti dico che Roma, Juventus e Napoli si giocano il terzo e il quarto posto. Sono tutte lì. Il Napoli sembra essere un po' scarico, ma è decimato. Ai punti sembra quella che ne ha di meno, ma conosco bene Conte e difficilmente mollerà di un centimetro".

Alessandro Florenzi parla così a Sky Sport della corsa al quarto posto. Dopo Roma-Milan 1-1 l'ex terzino rossonero ha aggiunto: "Il primo tempo della Roma è stato devastante, è mancato veramente solo il gol. Maignan ha fatto 2-3 parate dal giocatore che è, che conosco bene. Nel primo tempo quello ha tenuto a galla il Milan, ma ho visto una Roma straripante". Sul Milan Florenzi è sicuro: "Ci sono margini di miglioramento, lo vedo sempre, e comunque stanno lì. Non è un caso che il Milan sia secondo, gli basta poco per vincere le partite. Sullo scudetto ha aggiunto: "L'Inter è prima e forse dobbiamo quasi cominciare a parlare di battaglia per il secondo posto".

