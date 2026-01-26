Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Milan-Ternana: il commento sulla prestazione delle sue ragazze
Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Milan-Ternana, match valido per l’undicesima giornata di Serie A Femminile, finito 3-0 a favore delle giovani rossonere. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatrice rossonera, che ha volto commentare la prestazione della propria squadra:
Milan, le parole di Bakker
“Penso che sia un bel risultato, non solo per i tre punti, ma anche per il modo in cui abbiamo giocato. Siamo state dominante, loro hanno avuto solo un’occasione all’inizio. Noi invece ne abbiamo create tante, ovviamente dovevamo segnare prima altri gol, ma sono molto contenta della prestazione della squadra“.