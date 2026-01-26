Roma-Milan, Mauro sul rigore: 'Fa ridere. Che deve fare Bartesaghi?'

Mauro continua: "Attenzione, non sto dicendo che non è rigore da regolamento, ma in un calcio che pensa agli interessi del calcio non è mai rigore! Purtroppo dobbiamo dire che è rigore. I calciatori dovrebbero mettersi insieme e proporre qualcosa per il bene del calcio, per cambiare queste regole. I calciatori si devono svegliare. Il presidente dell'Associazione dei calciatori, Calcagno, deve dire che questo non è calcio! Come fa Bartesaghi a tenere il braccio attaccato? Sta saltando! Com'è possibile che un calciatore salti e rimanga con le mani così? Ma cosa state dicendo?". Dello stesso parere Trevisani: "Mauro dice bene: nel gioco del calcio Bartesaghi non fa niente di illegale. Non prova a fare un fallo".