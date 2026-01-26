Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mauro non ci sta: “Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare, tagliarsi il braccio?”

ROMA-MILAN

Mauro non ci sta: “Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare, tagliarsi il braccio?”

Roma-Milan, Mauro sul rigore: 'Fa ridere. Che deve fare Bartesaghi?'
Roma-Milan 1-1, Massimo Mauro ha espresso il suo disappunto sul rigore fischiato per il fallo di mando di Bartesaghi. Ecco l'estratto da 'Pressing' di 'SportMediaset'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare, tagliarsi il braccio? Celik gli tira da 5 centimetri. Che facciano qualcosa!". Questo lo sfogo di Massimo Mauro durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset' sul rigore assegnato alla Roma durante la sfida contro il Milan.

LEGGI ANCHE: Contro la Roma il solito piano tattico del Milan di Allegri: per il futuro serve cambiare?>>>

Mauro continua: "Attenzione, non sto dicendo che non è rigore da regolamento, ma in un calcio che pensa agli interessi del calcio non è mai rigore! Purtroppo dobbiamo dire che è rigore. I calciatori dovrebbero mettersi insieme e proporre qualcosa per il bene del calcio, per cambiare queste regole. I calciatori si devono svegliare. Il presidente dell'Associazione dei calciatori, Calcagno, deve dire che questo non è calcio! Come fa Bartesaghi a tenere il braccio attaccato? Sta saltando! Com'è possibile che un calciatore salti e rimanga con le mani così? Ma cosa state dicendo?". Dello stesso parere Trevisani: "Mauro dice bene: nel gioco del calcio Bartesaghi non fa niente di illegale. Non prova a fare un fallo".

Leggi anche
Pellegatti: “Il Milan fa fatica qualitativamente senza Leao. Vorrei vedere un Milan...
Trevisani: “Il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Maignan è un mostro, una cosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA