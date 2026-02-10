Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Scudetto, Nkunku non si sbilancia: “Il nostro obiettivo è andare in Champions”. E sul Como …

INTERVISTE

Scudetto, Nkunku non si sbilancia: “Il nostro obiettivo è andare in Champions”. E sul Como …

Nkunku 'allegriano': 'Scudetto? Nostro obiettivo è finire tra le prime quattro'
L'attaccante del Milan Christopher Nkunku si è espresso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sulla lotta Scudetto. Ecco le sue parole
Redazione

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi toccati dall'ex Chelsea e Lipsia, anche un pensiero sul campionato italiano. Come ammesso più volte da Allegri, per ogni giocatore ci sono tempi di ambientamento diversi. Nkunku sta lavorando per ambientarsi il primo possibile in Serie A.

Milan, ecco Nkunku sullo Scudetto

—  

Intanto, il francese si è espresso così sulla lotta Scudetto con l'Inter che sta animando la Serie A 2025-26. «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale. Risposta 'allegriana'? (Ride, n.d.r.). Ma l'obiettivo è questo».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri

E poi, Christopher Nkunku ha voluto dire la sua opinione sulla squadra di Serie A che, finora, l'ha più impressionato. «Il Como gioca bene con la palla e la fa girare in modo intelligente». Così il francese sulla squadra che il Diavolo affronterà a 'San Siro' il prossimo 18 febbraio.

Leggi anche
Il CT del Canada Marsch: “Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan”
Mauro: “Allegri a me piace. Sa leggere le situazioni e il risultato arriva sempre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA