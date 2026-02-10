Nkunku 'allegriano': 'Scudetto? Nostro obiettivo è finire tra le prime quattro'

Christopher Nkunku , attaccante francese classe 1997 del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi toccati dall'ex Chelsea e Lipsia, anche un pensiero sul campionato italiano. Come ammesso più volte da Allegri, per ogni giocatore ci sono tempi di ambientamento diversi. Nkunku sta lavorando per ambientarsi il primo possibile in Serie A.

Milan, ecco Nkunku sullo Scudetto

Intanto, il francese si è espresso così sulla lotta Scudetto con l'Inter che sta animando la Serie A 2025-26. «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e andare in Champions. Adesso però pensiamo partita dopo partita e alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Abbiamo anche il derby, un match speciale. Risposta 'allegriana'? (Ride, n.d.r.). Ma l'obiettivo è questo».