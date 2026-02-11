Chiariello: 'Mercato del Napoli bloccato da Milan, Juventus, Roma e Inter'

Nel suo intervento a Radio CRC, Umberto Chiariello, giornalista di fede azzurra, si è espresso sulla corsa Champions, sottolineando come il Napoli sia stato penalizzato

La corsa al quarto posto sta entrando nel vivo, ci sono quattro squadre in quattro punti: Milan, Juventus, Napoli e Roma. Una lotta che, con ogni probabilità, si protrarrà fino all'ultima giornata. Su questo tema si è espresso anche Umberto Chiariello, giornalista di comprovata fede napoletana. Ecco le sue parole rilasciate a 'Radio CRC'.

Napoli, Le parole di Chiariello

Sulle contendenti: "Il mercato del Napoli è stato bloccato da Inter, Milan, Roma e Juventus. Gli azzurri erano pronti a ingaggiare Lookman, ma non è potuto arrivare per colpa delle contendenti che non hanno consentito al Napoli di rinforzarsi nel modo più opportuno. Chissà che una di loro non piangerà lacrime amare alla fine della stagione, rimanendo fuori dalla Champions con il Napoli che è dentro".