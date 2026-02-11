Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché Milan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato”

INTERVISTE

Chiariello: “Lookman non è arrivato a Napoli perché Milan, Roma, Inter e Juve ci hanno bloccato il mercato”

Chiariello: 'Mercato del Napoli bloccato da Milan, Juventus, Roma e Inter'
Nel suo intervento a Radio CRC, Umberto Chiariello, giornalista di fede azzurra, si è espresso sulla corsa Champions, sottolineando come il Napoli sia stato penalizzato
Redazione PM

La corsa al quarto posto sta entrando nel vivo, ci sono quattro squadre in quattro punti: Milan, Juventus, Napoli e Roma. Una lotta che, con ogni probabilità, si protrarrà fino all'ultima giornata. Su questo tema si è espresso anche Umberto Chiariello, giornalista di comprovata fede napoletana. Ecco le sue parole rilasciate a 'Radio CRC'.

Napoli, Le parole di Chiariello

—  

Sulle contendenti: "Il mercato del Napoli è stato bloccato da Inter, Milan, Roma e Juventus. Gli azzurri erano pronti a ingaggiare Lookman, ma non è potuto arrivare per colpa delle contendenti che non hanno consentito al Napoli di rinforzarsi nel modo più opportuno. Chissà che una di loro non piangerà lacrime amare alla fine della stagione, rimanendo fuori dalla Champions con il Napoli che è dentro".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato secondo Tare: ecco i due colpi per reparto previsti in estate>>>

Sul rinvio di Milan-Como: "Milan-Como, per motivi di Olimpiade, non si gioca, sarà recuperata il 18. Quindi cosa accade? Che il Como, che già gioca una partita a settimana, si riposa. Invece il Napoli, a pezzi, gioca di nuovo martedì in Coppa Italia senza poter riposare. Vi sembra normale? La Lega è quella che fa i calendari in questo caso".

Leggi anche
De Winter: “Da piccolo seguivo il Milan in Champions, papà voleva chiamarmi come Seedorf”
Shevchenko spiega: “Trasferimento al Chelsea fu una sfida. Decisione difficile ma volevo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA