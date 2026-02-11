Chiariello: 'Mercato del Napoli bloccato da Milan, Juventus, Roma e Inter'

ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Sul rinvio di Milan-Como: "Milan-Como, per motivi di Olimpiade, non si gioca, sarà recuperata il 18. Quindi cosa accade? Che il Como, che già gioca una partita a settimana, si riposa. Invece il Napoli, a pezzi, gioca di nuovo martedì in Coppa Italia senza poter riposare. Vi sembra normale? La Lega è quella che fa i calendari in questo caso".
