Milan, De Winter: “Allegri è un punto di riferimento per la squadra. Ecco dove preferisco giocare…”

Milan, De Winter si racconta: 'Il ruolo che preferisco è...'
Le parole rilasciate da Koni De Winter durante l'intervista per i canali ufficiali dell'AC Milan. Dalla stima per Allegri al suo rapporto con Saelemaekers
Koni De Winter, difensore belga classe 2002, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro, si racconta in un'intervista pubblicata sui canali ufficiali del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sull'ambiente che ha trovato al Milan: "Quando sono arrivato ho trovato dei bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Mi hanno accolto molto bene, si sente che tutti sono qui per aiutarti a fare il massimo per il gruppo".

Sul suo rendimento e la posizione che preferisce: "Ho lavorato sempre al massimo, a volte le partite vanno come vuoi, altre no. Io cerco sempre di fare la stessa cosa: il meglio possibile. Per me è importante stare sul campo. Cerco di aiutare dove posso. fare il difensore a sinistra o a destra non cambia nulla".

Su Allegri: "Allegri è bravo a mantenere sempre l'equilibrio, questa è una sua grande qualità. È un punto di riferimento per la squadra".

Sul primo gol in rossonero: "Il mio primo gol è stato un momento molto bello della mia carriera e della mia vita, la mia famiglia era allo stadio. Ero molto contento, sia per me che per la squadra".

Sulla prossima gara di campionato, contro il Pisa: "Sappiamo che ogni partita è importante, mettiamo sempre il massimo impegno per prepararla".

Infine, su Saelemaekers: "Lavoriamo bene con tutti i compagni e sappiamo come giocare, ma con Alexis c'è qualcosa di diverso, parliamo la stessa lingua, siamo cresciuti nello stesso ambiente. Ci conosciamo da tanto, così è più facile".

