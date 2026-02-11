Milan, De Winter si racconta: 'Il ruolo che preferisco è...'

Sul suo rendimento e la posizione che preferisce: "Ho lavorato sempre al massimo, a volte le partite vanno come vuoi, altre no. Io cerco sempre di fare la stessa cosa: il meglio possibile. Per me è importante stare sul campo. Cerco di aiutare dove posso. fare il difensore a sinistra o a destra non cambia nulla".

Su Allegri: "Allegri è bravo a mantenere sempre l'equilibrio, questa è una sua grande qualità. È un punto di riferimento per la squadra".

Il primo gol, la sfida contro il Pisa e il rapporto con Saelemaekers — Sul primo gol in rossonero: "Il mio primo gol è stato un momento molto bello della mia carriera e della mia vita, la mia famiglia era allo stadio. Ero molto contento, sia per me che per la squadra".

Sulla prossima gara di campionato, contro il Pisa: "Sappiamo che ogni partita è importante, mettiamo sempre il massimo impegno per prepararla".

Infine, su Saelemaekers: "Lavoriamo bene con tutti i compagni e sappiamo come giocare, ma con Alexis c'è qualcosa di diverso, parliamo la stessa lingua, siamo cresciuti nello stesso ambiente. Ci conosciamo da tanto, così è più facile".