De Winter: 'Credo nello scudetto, se giochi al Milan vuoi vincere'

Su Massimiliano Allegri: «Allegri è una figura importante nella mia carriera e nella mia vita. Mi ha fatto esordire (Alla Juventus, n.d.r.), adesso è il mio allenatore al Milan, è un personaggio importante per me. È uno molto equilibrato, sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui. Non è un giorno incazzato e un giorno triste».