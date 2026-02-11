De Winter: 'Credo nello scudetto, se giochi al Milan vuoi vincere'

ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Sul primo gol in maglia rossonera contro la Roma: «Un momento molto importante e bello per me, lo ricorderò sempre perché è stato il mio primo gol al Milan. Noi cerchiamo di vincere le partite, e contro la Roma non ci siamo riusciti, per cui dovevamo fare di più».
Sull'obiettivo stagionale: «L'obiettivo è il quarto posto, poi è normale che se giochi con la maglia del Milan vuoi vincere, tutti vogliono vincere. È normale che ci pensi (allo scudetto, n.d.r.), ma l'obiettivo resta la qualificazione in Champions. Il mio obiettivo personale è crescere ogni giorno, cercando di diventare il miglior giocatore possibile».
"A chi mi ispiro? Direi Kompany e Thiago Silva"—
Se crede nello scudetto: «Certo che ci credo».
Sui problemi con le piccole: «All'andata abbiamo pareggiato con il Pisa, perso con la Cremonese e pareggiato con il Parma. Non bisogna perdere e pareggiare nel girone di ritorno. Faremo di tutto per portare a casa il risultato».
Sul difensore a cui si ispira: «Sono cresciuto guardando Kompany, mio connazionale. Mi piace molto anche Thiago Silva, non lo dico solo perché gioco al Milan. L'ho visto giocare con il Chelsea: dal vivo si capisce davvero quanto sia forte».
Su dove si mangia meglio: «Ho giocato anche a Empoli. Penso che la Toscana sia il posto in cui si mangia meglio, c'è molta carne».
"I cori della Curva Sud? Mi caricano, senti che la partita sta arrivando"—
Su cosa fa nel tempo libero: «Faccio un po' di tutto. A volte gioco alla Play, altre volte a scacchi, magari leggo, faccio un giro in bici... dipende dalla giornata e dal momento in cui mi trovo».
Sulle doti da cantante di Leao: «A volte lo sento ma non l'ho mai ascoltato bene, per cui non ti posso dire niente sulla musica di Leao. Chiedo scusa a Rafa (ride, n.d.r.)».
Infine, De Winter sui cori della Curva Sud: «Mi caricano molto prima delle partite. Fa piacere, senti che la partita sta arrivando e ti tiene sveglio».
