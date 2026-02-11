De Winter: 'Il mio arrivo al Milan? Tutto molto velocemente. Vi racconto ...'

Koni De Winter , difensore del Milan , ha rilasciato un' intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan ha acquistato De Winter dal Genoa , per 20 milioni di euro, nell'ultima sessione estiva di calciomercato per rimpiazzare Malick Thiaw , ceduto al Newcastle al doppio della cifra, in un'operazione che è stata piuttosto veloce per il club di Via Aldo Rossi. Per alcuni anche inaspettata. Forse per lo stesso giocatore che, a quanto pare, ha saputo all'ultimo dell'interesse del Diavolo nei suoi confronti.

«È accaduto tutto molto velocemente - ha ricordato De Winter a - 'Tuttosport' - : era il 10 agosto e ricordo che ero a fare una passeggiata in spiaggia a Camogli con mio nonno e mio cugino. Mi chiama il mio procuratore e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì e trenta minuti dopo mi sono ritrovato tutte le notizie sui social del telefonino».