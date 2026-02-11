Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan ha acquistato De Winter dal Genoa, per 20 milioni di euro, nell'ultima sessione estiva di calciomercato per rimpiazzare Malick Thiaw, ceduto al Newcastle al doppio della cifra, in un'operazione che è stata piuttosto veloce per il club di Via Aldo Rossi. Per alcuni anche inaspettata. Forse per lo stesso giocatore che, a quanto pare, ha saputo all'ultimo dell'interesse del Diavolo nei suoi confronti.
De Winter: “Il mio arrivo al Milan? Tutto molto velocemente. Vi racconto …”
La scorsa estate il Milan ha prelevato Koni De Winter, difensore belga classe 2002, dal Genoa per 20 milioni di euro: ecco il retroscena sul suo trasferimento in rossonero, arrivato forse del tutto inaspettato per lo stesso giocatore
«È accaduto tutto molto velocemente - ha ricordato De Winter a - 'Tuttosport' - : era il 10 agosto e ricordo che ero a fare una passeggiata in spiaggia a Camogli con mio nonno e mio cugino. Mi chiama il mio procuratore e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì e trenta minuti dopo mi sono ritrovato tutte le notizie sui social del telefonino».
