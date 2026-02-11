Pianeta Milan
Pulisic in Pisa-Milan? Oggi giornata chiave per ‘Capitan America’. Ma c’è una certezza

Pisa-Milan, attesa per Pulisic: oggi si deciderà sulla sua presenza in alla 'Cetilar Arena'
Christian Pulisic, attaccante statunitense del Diavolo che ha saltato la recente trasferta di Bologna, potrebbe dare forfait anche per Pisa-Milan di venerdì sera? Ecco come stanno le cose nell'articolo pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a pochi giorni da Pisa-Milan - partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in calendario per venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' - ha parlato delle condizioni fisiche dell'attaccante statunitense Christian Pulisic.

Pisa-Milan, chance per Pulisic? Dipenderà da oggi

Anche ieri, infatti, 'Capitan America' ha svolto allenamento differenziato. Secondo la 'rosea', Pulisic è atteso in gruppo oggi. Massimo domani. Chiaramente: se si riunirà in gruppo oggi, aumenteranno le sue chance di averlo a disposizione per la trasferta del Diavolo in Toscana.

Nel caso in cui, invece, Pulisic tornasse ad allenarsi in gruppo soltanto per l'allenamento di rifinitura, una sua convocazione diventerebbe più difficile. Ad ogni modo, se per Pisa-Milan Pulisic ci sarà, partirà dalla panchina. Si va verso, infatti, una coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leão.

Sarà sicuramente assente, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, Alexis Saelemaekers: al suo posto giocherà Zachary Athekame, dando al belga il tempo necessario per recuperare per la sfida di mercoledì prossimo contro il Como a 'San Siro'.

