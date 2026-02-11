ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Nel caso in cui, invece, Pulisic tornasse ad allenarsi in gruppo soltanto per l'allenamento di rifinitura, una sua convocazione diventerebbe più difficile. Ad ogni modo, se per Pisa-Milan Pulisic ci sarà, partirà dalla panchina. Si va verso, infatti, una coppia d'attacco formata da Christopher Nkunku e Rafael Leão.
Sarà sicuramente assente, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, Alexis Saelemaekers: al suo posto giocherà Zachary Athekame, dando al belga il tempo necessario per recuperare per la sfida di mercoledì prossimo contro il Como a 'San Siro'.
