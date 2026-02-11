Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “De Winter: ‘Da Allegri a Seedorf, il mio Milan'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus perché i bianconeri vogliono sfidare l'Atlético Madrid per il centrocampista brasiliano Éderson dell'Atalanta. Servono 40 milioni di euro per prenderlo. Intanto, il direttore sportivo della 'Vecchia Signora', Marco Ottolini, apre - per la prima volta - ad un possibile rinnovo del contratto per Dušan Vlahović.

Spazio, quindi, sul quotidiano torinese, ad un'intervista con Koni De Winter, difensore del Milan. In casa Torino, nel frattempo, prende corpo una clamorosa notizia: per il dopo Marco Baroni, i granata starebbero pensando addirittura di richiamare in panchina il tecnico croato Ivan Jurić!

Chiosa con la Coppa Italia 2025-2026: vince, ai calci di rigore, il Como di Cesc Fàbregas al 'Maradona' contro il Napoli e si regala la semifinale del torneo contro l'Inter. Stasera, alle ore 21:00, la sfida dei quarti tra Bologna e Lazio deciderà l'ultima squadra che approderà tra le prime quattro della competizione.

