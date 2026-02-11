Prima pagina Tuttosport: “De Winter: ‘Da Allegri a Seedorf, il mio Milan'”

ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Spazio, quindi, sul quotidiano torinese, ad un'intervista con Koni De Winter, difensore del Milan. In casa Torino, nel frattempo, prende corpo una clamorosa notizia: per il dopo Marco Baroni, i granata starebbero pensando addirittura di richiamare in panchina il tecnico croato Ivan Jurić!
Chiosa con la Coppa Italia 2025-2026: vince, ai calci di rigore, il Como di Cesc Fàbregas al 'Maradona' contro il Napoli e si regala la semifinale del torneo contro l'Inter. Stasera, alle ore 21:00, la sfida dei quarti tra Bologna e Lazio deciderà l'ultima squadra che approderà tra le prime quattro della competizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA