ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Spazio, poi, al calciomercato del Milan: in vista della prossima estate, i rossoneri potrebbero contare su ben 108 milioni di euro di 'tesoretto' con la cessione a titolo definitivo dei giocatori attualmente in prestito altrove. E su Moise Kean, obiettivo del Milan per l'attacco della stagione 2026-2027, deciderà il nuovo dirigente della Fiorentina, l'ex juventino Fabio Paratici.
Ieri sera, al 'Maradona', Napoli e Como si sono giocati la qualificazione in semifinale della Coppa Italia 2025-2026 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol di Martin Baturina dagli undici metri e Antonio Vergara). Errore decisivo di Romelu Lukaku per gli azzurri di Antonio Conte e avanti i lariani di Cesc Fàbregas. Sfideranno l'Inter nel doppio confronto di coppa.
Stasera, alle ore 21:00, l'ultimo dei quarti di finale del torneo nazionale: si sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. Chi vincerà, troverà in semifinale l'Atalanta.
