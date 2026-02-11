Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Marco Ottolini, da poco direttore sportivo della Juventus che, di fatto, rimette in discussione il futuro di Dušan Vlahović. L'attaccante serbo, in scadenza di contratto con i bianconeri, dovrebbe andare via a parametro zero a fine stagione, ma il nuovo DS della 'Vecchia Signora' non giudica conclusa la vicenda. Vedremo. Intanto, il tecnico Luciano Spalletti prepara una trappola per l'Inter nel big match di sabato sera a 'San Siro'.

Spazio, poi, al calciomercato del Milan: in vista della prossima estate, i rossoneri potrebbero contare su ben 108 milioni di euro di 'tesoretto' con la cessione a titolo definitivo dei giocatori attualmente in prestito altrove. E su Moise Kean, obiettivo del Milan per l'attacco della stagione 2026-2027, deciderà il nuovo dirigente della Fiorentina, l'ex juventino Fabio Paratici.

Ieri sera, al 'Maradona', Napoli e Como si sono giocati la qualificazione in semifinale della Coppa Italia 2025-2026 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol di Martin Baturina dagli undici metri e Antonio Vergara). Errore decisivo di Romelu Lukaku per gli azzurri di Antonio Conte e avanti i lariani di Cesc Fàbregas. Sfideranno l'Inter nel doppio confronto di coppa.

Stasera, alle ore 21:00, l'ultimo dei quarti di finale del torneo nazionale: si sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. Chi vincerà, troverà in semifinale l'Atalanta.

