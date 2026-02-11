Ieri sera, al 'Maradona', Napoli e Como si sono giocati la qualificazione in semifinale della Coppa Italia 2025-2026 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol di Martin Baturina dagli undici metri e Antonio Vergara). Errore decisivo di Romelu Lukaku per gli azzurri di Antonio Conte e avanti i lariani di Cesc Fàbregas. Sfideranno l'Inter nel doppio confronto di coppa.