ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”
Spazio, quindi, al calcio: nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, il Como si impone al 'Maradona' ai calci di rigore contro il Napoli dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Errore decisivo di Romelu Lukaku per gli azzurri di Antonio Conte. Nella doppia semifinale, ora, i lariani di Cesc Fàbregas sfideranno l'Inter.
A proposito: i nerazzurri di Cristian Chivu, sabato sera, ospiteranno a 'San Siro' la Juventus per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Presentando il 'Derby d'Italia', la 'rosea' ricorda il feeling che c'è tra Chivu e Luciano Spalletti, oggi tecnico bianconero, il quale allenò il rumeno per due anni nella Roma, tra il 2005 e il 2007.
