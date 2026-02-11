Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli ancora fuori, Como in semifinale di Coppa Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica ampio spazio, in prima pagina, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e, in particolare, alla medaglia d'oro conquistata nella staffetta mista di short track: è la 12^ medaglia per Arianna Fontana. Una medaglia di bronzo, invece, nel curling.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026

Spazio, quindi, al calcio: nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, il Como si impone al 'Maradona' ai calci di rigore contro il Napoli dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Errore decisivo di Romelu Lukaku per gli azzurri di Antonio Conte. Nella doppia semifinale, ora, i lariani di Cesc Fàbregas sfideranno l'Inter.

A proposito: i nerazzurri di Cristian Chivu, sabato sera, ospiteranno a 'San Siro' la Juventus per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Presentando il 'Derby d'Italia', la 'rosea' ricorda il feeling che c'è tra Chivu e Luciano Spalletti, oggi tecnico bianconero, il quale allenò il rumeno per due anni nella Roma, tra il 2005 e il 2007.

