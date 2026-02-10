Pianeta Milan
Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan classe 1998, sta superando la borsite all'ileopsoas che lo ha messo fuori causa nelle ultime partite del Diavolo di Massimiliano Allegri: a Pisa potrebbe essere a disposizione del tecnico
Tra pochi giorni, esattamente venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà Pisa-Milan - partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 - alla 'Cetilar Arena' e, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Christian Pulisic va verso la disponibilità per il match contro i nerazzurri toscani allenati da Oscar Hiljemark.

Pisa-Milan, Pulisic può essere convocato da Allegri

Anche ieri, infatti Pulisic ha lavorato a parate ma ci si attende che oggi o domani si unisca al gruppo. La sua condizione migliora, anche se non può essere al top. L'infiammazione (borsite all'ileopsoas) può dirsi ormai quasi superata. Per questo, se 'Capitan America' rispetterà la tabella di marcia, la sua convocazione per Pisa-Milan sarà esclusivamente una scelta tecnica di Massimiliano Allegri.

In attacco, titolari, dovrebbero partire Christopher Nkunku e Rafael Leão. Con Niclas Füllkrug e, per l'appunto, Pulisic inizialmente in panchina, ma si vedrà. Il 2026 dello statunitense, finora, è stato decisamente sotto tono. Soprattutto se lo si paragona alla prima parte di stagione, in cui il numero 11 dei rossoneri è stato praticamente inarrestabile. I guai fisici hanno inciso sul rendimento di Pulisic il quale, ora, punta a recuperare anche la piena brillantezza atletica.

