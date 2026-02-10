In attacco, titolari, dovrebbero partire Christopher Nkunku e Rafael Leão. Con Niclas Füllkrug e, per l'appunto, Pulisic inizialmente in panchina, ma si vedrà. Il 2026 dello statunitense, finora, è stato decisamente sotto tono. Soprattutto se lo si paragona alla prima parte di stagione, in cui il numero 11 dei rossoneri è stato praticamente inarrestabile. I guai fisici hanno inciso sul rendimento di Pulisic il quale, ora, punta a recuperare anche la piena brillantezza atletica.