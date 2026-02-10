Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “La denuncia di Ravanelli: ‘Il VAR all’italiana aiuta a barare'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i problemi del V.A.R. in Serie A. Ogni club si lamenta degli arbitri e dell'utilizzo del 'Video Assistant Referee'. La squadra più penalizzata, secondo il quotidiano torinese, è la Juventus e l'ex attaccante dei bianconeri, Fabrizio Ravanelli, ha denunciato la situazione: "Il V.A.R. all'italiana aiuta a barare. All'estero usano la tecnologia in altro modo".

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 10 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla della continua protesta della tifoseria organizzata del Torino contro il Presidente Urbano Cairo. I gruppi organizzati hanno annunciato, infatti, che continuerà la manifestazione di dissenso nei suoi riguardi e, pertanto, la Curva Maratona resterà vuota anche in occasione del prossimo impegno dei granata di Marco Baroni, domenica pomeriggio contro il Bologna.

Gode, intanto, la Roma, che con due gol di Donyell Malen supera per 2-0 il Cagliari allo stadio 'Olimpico' e aggancia la Juve al quarto posto nella classifica del campionato, mentre, stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Maradona', il Napoli e il Como si giocano l'acceso alle semifinali di Coppa Italia: la vincente affronterà l'Inter.

