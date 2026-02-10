In alto, sotto la testata, si parla della continua protesta della tifoseria organizzata del Torino contro il Presidente Urbano Cairo. I gruppi organizzati hanno annunciato, infatti, che continuerà la manifestazione di dissenso nei suoi riguardi e, pertanto, la Curva Maratona resterà vuota anche in occasione del prossimo impegno dei granata di Marco Baroni, domenica pomeriggio contro il Bologna.
Gode, intanto, la Roma, che con due gol di Donyell Malen supera per 2-0 il Cagliari allo stadio 'Olimpico' e aggancia la Juve al quarto posto nella classifica del campionato, mentre, stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Maradona', il Napoli e il Como si giocano l'acceso alle semifinali di Coppa Italia: la vincente affronterà l'Inter.
