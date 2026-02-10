Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i problemi del V.A.R. in Serie A. Ogni club si lamenta degli arbitri e dell'utilizzo del 'Video Assistant Referee'. La squadra più penalizzata, secondo il quotidiano torinese, è la Juventus e l'ex attaccante dei bianconeri, Fabrizio Ravanelli, ha denunciato la situazione: "Il V.A.R. all'italiana aiuta a barare. All'estero usano la tecnologia in altro modo".