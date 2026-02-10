Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve limits: l’attacco dell’Inter ha 12 gol in più”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Juve limits: l'attacco dell'Inter ha 12 gol in più'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro' e valevole per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. La squadra di Cristian Chivu segna, di media, ogni 7,7 tiri in porta, mentre quella di Luciano Spalletti paga l'assenza per infortunio di Dušan Vlahović. Il confronto numerico tra i reparti d'attacco, poi, dimostra la superiorità della capolista: 26 gol gli attaccanti nerazzurri, solo 17 quelli bianconeri.

In basso, si celebra la doppietta di Donyell Malen con cui la Roma, allo stadio 'Olimpico', ha battuto 2-0 il Cagliari nel 'Monday Night' dell'ultimo turno di campionato e agganciato, così, la Juve al quarto posto in classifica. Di fianco, invece, si parla di Napoli-Como, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026.

Gara in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Maradona' e Antonio Conte, tecnico degli azzurri, pensa, per il match contro i lariani di Cesc Fàbregas, di lanciare il brasiliano Giovane da titolare. Sbotta, infine, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna: il V.A.R. non funziona, bisogna fare qualcosa per metterlo a punto.

