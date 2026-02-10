In basso, si celebra la doppietta di Donyell Malen con cui la Roma, allo stadio 'Olimpico', ha battuto 2-0 il Cagliari nel 'Monday Night' dell'ultimo turno di campionato e agganciato, così, la Juve al quarto posto in classifica. Di fianco, invece, si parla di Napoli-Como, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026.
Gara in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Maradona' e Antonio Conte, tecnico degli azzurri, pensa, per il match contro i lariani di Cesc Fàbregas, di lanciare il brasiliano Giovane da titolare. Sbotta, infine, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna: il V.A.R. non funziona, bisogna fare qualcosa per metterlo a punto.
