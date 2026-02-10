Di fianco, si parla di Inter-Juventus , big match della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato sera a 'San Siro'. I protagonisti del momento? Da un lato, Federico Dimarco , che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera; dall'altro, Weston McKennie , che si prepara a giocare da 'falso nueve' e tratta il rinnovo del contratto con i bianconeri.

Quindi, in fondo, spazio per il 2-0 con cui la Roma ha sconfitto il Cagliari allo stadio 'Olimpico' nel 'Monday Night' di campionato (decisiva una doppietta di Donyell Malen) e alla preparazione dei quarti di finale di Coppa Italia tra il Napoli di Antonio Conte e il Como di Cesc Fàbregas, in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Maradona'.