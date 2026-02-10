Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku esclusivo: ‘Milan ti amo. Qui per vincere'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, che rivela il suo amore per i colori rossoneri e conferma di non aver mai preso in considerazione l'idea di andare via nel calciomercato di gennaio.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 10 febbraio 2026

Di fianco, si parla di Inter-Juventus, big match della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato sera a 'San Siro'. I protagonisti del momento? Da un lato, Federico Dimarco, che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera; dall'altro, Weston McKennie, che si prepara a giocare da 'falso nueve' e tratta il rinnovo del contratto con i bianconeri.

Quindi, in fondo, spazio per il 2-0 con cui la Roma ha sconfitto il Cagliari allo stadio 'Olimpico' nel 'Monday Night' di campionato (decisiva una doppietta di Donyell Malen) e alla preparazione dei quarti di finale di Coppa Italia tra il Napoli di Antonio Conte e il Como di Cesc Fàbregas, in programma stasera alle ore 21:00 allo stadio 'Maradona'.

