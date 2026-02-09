Milan, le armi di Allegri per lo scudetto: tra calendario e rientri

Milan, le chiavi di Allegri per la rincorsa Scudetto

Il Milan sa che la montagna è ripida, ma il margine per provarci esiste. I rossoneri sono a -8 dall’Inter, con una gara in più per i nerazzurri, e da qui al derby dell’8 marzo il calendario può dare una mano. Dopo il 3-0 di Bologna, Allegri ha concesso tre giorni di riposo e ora prepara un ciclo di quattro partite abbordabili: Pisa, Como, Parma e Cremonese. Gare da non sbagliare. Come sottolinea il 'QS', i nerazzurri saranno impegnati su più fronti, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il Milan, invece, può concentrare le energie su un solo obiettivo.