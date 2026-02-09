Milan, le armi di Allegri per lo scudetto: tra calendario e rientri

LEGGI ANCHE: Schira: “Mateta, Disasi e i colpi del mercato estivo del Milan: vi dico tutto” | ESCLUSIVA >>>
Un altro fattore decisivo è la panchina. Allegri porta in dote un’esperienza nettamente superiore. Le sue scelte recenti lo confermano: il 3-5-2 al posto del tridente, una rosa corta gestita con equilibrio e una striscia di 22 risultati utili consecutivi. Infine i rientri: Leao è tornato a lavorare in gruppo, mentre Saelemaekers e Pulisic restano da valutare, la speranza è di averli presto. L’assalto alla Champions è iniziato, e se i risultati accompagneranno il percorso, il sogno scudetto potrebbe smettere di essere solo una suggestione.
