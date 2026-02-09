Milan, le armi di Allegri per lo scudetto: tra calendario e rientri

Pianeta Milan
Milan: il progetto di Allegri per costruirsi lo scudetto, tra calendario e rientri

Allegri guida il Milan tra calendario favorevole e rientri importanti, preparando la squadra a un finale di stagione che è tutto da scrivere
Il Milan guarda avanti con prudenza, ma senza nascondersi. L’obiettivo dichiarato resta il piazzamento Champions, però la classifica e il calendario alimentano una tentazione più grande. Come riportato dal 'QS', il Diavolo intravede uno spiraglio per riaprire la corsa al vertice.

Milan, le chiavi di Allegri per la rincorsa Scudetto

Il Milan sa che la montagna è ripida, ma il margine per provarci esiste. I rossoneri sono a -8 dall’Inter, con una gara in più per i nerazzurri, e da qui al derby dell’8 marzo il calendario può dare una mano. Dopo il 3-0 di Bologna, Allegri ha concesso tre giorni di riposo e ora prepara un ciclo di quattro partite abbordabili: Pisa, Como, Parma e Cremonese. Gare da non sbagliare. Come sottolinea il 'QS', i nerazzurri saranno impegnati su più fronti, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il Milan, invece, può concentrare le energie su un solo obiettivo.

Un altro fattore decisivo è la panchina. Allegri porta in dote un’esperienza nettamente superiore. Le sue scelte recenti lo confermano: il 3-5-2 al posto del tridente, una rosa corta gestita con equilibrio e una striscia di 22 risultati utili consecutivi. Infine i rientri: Leao è tornato a lavorare in gruppo, mentre Saelemaekers e Pulisic restano da valutare, la speranza è di averli presto. L’assalto alla Champions è iniziato, e se i risultati accompagneranno il percorso, il sogno scudetto potrebbe smettere di essere solo una suggestione.

