Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri

Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, inizia già a pensare alla formazione per Pisa-Milan di venerdì 13 febbraio, ore 20:45, alla 'Cetilar Arena'. Specialmente a chi dovrà costituire la coppia d'attacco del suo 3-5-2. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Dopo tre giorni di riposo, il Milan ha svolto ieri, domenica 8 febbraio, la sua prima seduta di allenamento a Milanello per iniziare a preparare la trasferta in casa del Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20:45. Nella seduta di ieri, Rafael Leao ha lavorato in gruppo, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, ma con un ritmo blando per tenere sotto controllo la pubalgia: un problema che lo sta condizionando molto negli scatti.

Per il 'CorSport', in linea teorica Leao è a disposizione per Pisa-Milan. Mentre sono ancora da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Ieri sia il belga sia lo statunitense hanno svolto lavoro differenziato. Domani si capirà qualcosa in più sulle loro chance di partecipazione alla partita contro i nerazzurri toscani di recente affidati alla conduzione tecnica di Oscar Hiljemark.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, cosa farà Modric a fine stagione? I tre fattori decisivi per la sua scelta >>>

A Pisa, ha chiosato il quotidiano romano, Christopher Nkunku è dunque favorito per un posto in attacco nel 3-5-2 di Allegri; l'altro se lo giocheranno Leao e Niclas Füllkrug.

Leggi anche
Allenamenti Milan, ieri a parte Saelemaekers e Pulisic: le loro condizioni in vista di Pisa
Allenamenti Milan, ieri la ripresa: Leao in gruppo. La sensazione per la trasferta di Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA