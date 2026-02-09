Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri

Dopo tre giorni di riposo, il Milan ha svolto ieri, domenica 8 febbraio, la sua prima seduta di allenamento a Milanello per iniziare a preparare la trasferta in casa del Pisa , in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 . Nella seduta di ieri, Rafael Leao ha lavorato in gruppo , agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri , ma con un ritmo blando per tenere sotto controllo la pubalgia : un problema che lo sta condizionando molto negli scatti.

Per il 'CorSport', in linea teorica Leao è a disposizione per Pisa-Milan. Mentre sono ancora da valutare le condizioni di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Ieri sia il belga sia lo statunitense hanno svolto lavoro differenziato. Domani si capirà qualcosa in più sulle loro chance di partecipazione alla partita contro i nerazzurri toscani di recente affidati alla conduzione tecnica di Oscar Hiljemark.