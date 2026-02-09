Ha provato ad eliminare il suo ex club, il Feyenoord, con un gol a 'San Siro' nei playoff di Champions League, ma non è bastato. Da lì, qualche infortunio e pochissimi gol (3). Quindi Giménez ha passato tutta l'estate con la valigia in mano, è rimasto e il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, gli ha concesso varie opportunità per riprendersi.

Pronto per marzo? Per Allegri "sarà importante" — Fino al 28 ottobre 2025, però, quando ha alzato bandiera bianca in Atalanta-Milan 1-1, un solo gol in Coppa Italia. Il 19 dicembre 2025 è arrivata l'operazione di pulizia alla caviglia, che l'ha messo fuori causa dal campo e anche dal calciomercato invernale. Il Milan, per sostituirlo, ha preso Niclas Füllkrug e con tutta probabilità, in estate il messicano lascerà i rossoneri. Prima, però, secondo 'Tuttosport', potrebbe rivelarsi l'arma in più di Allegri nella volata Scudetto.

Il 'Bebote', infatti, sta bruciando le tappe: potrebbe essere pronto per marzo, per il finale di stagione e Allegri, prima di Bologna-Milan, di lui aveva detto: «Sarà importante da marzo in poi. Sarà uno dei migliori acquisti del Milan». Questo è anche il suo obiettivo, di Giménez: far vedere a tutti che ha ancora tanto da dare alla maglia del Milan. Se, poi, tra qualche mese sarà addio, si vedrà.