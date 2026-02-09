Ha provato ad eliminare il suo ex club, il Feyenoord, con un gol a 'San Siro' nei playoff di Champions League, ma non è bastato. Da lì, qualche infortunio e pochissimi gol (3). Quindi Giménez ha passato tutta l'estate con la valigia in mano, è rimasto e il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, gli ha concesso varie opportunità per riprendersi.
Pronto per marzo? Per Allegri "sarà importante"—
Fino al 28 ottobre 2025, però, quando ha alzato bandiera bianca in Atalanta-Milan 1-1, un solo gol in Coppa Italia. Il 19 dicembre 2025 è arrivata l'operazione di pulizia alla caviglia, che l'ha messo fuori causa dal campo e anche dal calciomercato invernale. Il Milan, per sostituirlo, ha preso Niclas Füllkrug e con tutta probabilità, in estate il messicano lascerà i rossoneri. Prima, però, secondo 'Tuttosport', potrebbe rivelarsi l'arma in più di Allegri nella volata Scudetto.
Il 'Bebote', infatti, sta bruciando le tappe: potrebbe essere pronto per marzo, per il finale di stagione e Allegri, prima di Bologna-Milan, di lui aveva detto: «Sarà importante da marzo in poi. Sarà uno dei migliori acquisti del Milan». Questo è anche il suo obiettivo, di Giménez: far vedere a tutti che ha ancora tanto da dare alla maglia del Milan. Se, poi, tra qualche mese sarà addio, si vedrà.
