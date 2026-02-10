Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999 infortunatosi all'adduttore nel finale di Milan-Lecce, ha forzato a Roma e ha saltato per il riacutizzarsi del dolore la trasferta di Bologna: ci sarà a Pisa venerdì sera? Ecco il punto sul 56

Daniele Triolo Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 12:29)

Se Rafael Leão sarà a disposizione e se Christian Pulisic dovrebbe essere convocato per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', altrettanto, con tutta probabilità, non accadrà con Alexis Saelemaekers. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.