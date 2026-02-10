Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999 infortunatosi all'adduttore nel finale di Milan-Lecce, ha forzato a Roma e ha saltato per il riacutizzarsi del dolore la trasferta di Bologna: ci sarà a Pisa venerdì sera? Ecco il punto sul 56
Se Rafael Leão sarà a disposizione e se Christian Pulisic dovrebbe essere convocato per Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', altrettanto, con tutta probabilità, non accadrà con Alexis Saelemaekers. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
Ieri, infatti, il centrocampista belga, classe 1999, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un'evoluzione positiva del problema agli adduttori. Improbabile, però, che il numero 56 rossonero sia abile e arruolabile per Pisa-Milan. Non dovrebbe invece essere in discussione la sua presenza in Milan-Como, recupero di campionato in calendario la sera del 18 febbraio a 'San Siro'.