Milan, Leao sta tornando in condizione — Secondo la 'rosea', infatti, in 29 precedenti occasioni i gol di Leao sono stati decisivi per la vittoria del Milan. Si considerando le reti che lo hanno visto 'match-winner' (quelli dell'1-0 o determinanti per il sorpasso) e quelle utili a rompere l'equilibrio in sfide poi finite con un successo rossonero.

La prima volta, nel gennaio 2020, fu sul campo del Cagliari, nel giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimović in campo con la maglia rossonera. Nel 2-0 in Sardegna segnarono entrambi. Nella stessa stagione, un gol 'pesante' alla Juventus nel 4-2 interno del Diavolo in rimonta contro i bianconeri.

Nell'anno dello Scudetto (2021-2022), Leao decise le vittorie contro Sampdoria, Genoa, poi Fiorentina e Atalanta nei mesi caldi del campionato. Ma ha firmato reti di questa caratura anche in Champions League e in Coppa Italia. Con un altro gol 'da tre punti', sarebbero 30 le partite in cui Leao ha fatto la differenza.

Con un gol, saranno 30 le partite in cui è risultato decisivo — Qualora segnasse una doppietta, poi, giungerebbe a quota 80 reti complessive con la maglia del Milan (fin qui è a 78). In questa stagione Leao è stato spesso frenato dagli infortuni: ciò, però, non gli ha impedito di essere spesso determinante nelle fortune del Milan. Contro il Pisa all'andata in gol, una doppietta alla Fiorentina a 'San Siro', il gol della vittoria a Cagliari e quello del pareggio al 90' in casa contro il Genoa.

In campionato è a quota 7: l'anno scorso concluse la stagione a 8 e l'anno precedente ancora a 9. Insomma, sebbene meno appariscente da centravanti rispetto a quando correva sulla fascia sinistra, ora il nativo di Almada è ancora più incisivo sotto rete. E, pertanto, con una forma fisica in costante miglioramento, i tifosi nerazzurri della 'Cetilar Arena' sono avvisati: venerdì sera occhio a Rafa.