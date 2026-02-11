Pianeta Milan
Milan, De Winter: 'Ecco il mio ruolo preferito e i difensori a cui mi ispiro. Su Bonucci e Chiellini ...'
Koni De Winter, difensore belga classe 2002 del Milan di Massimiliano Allegri, in questa stagione ha giocato in tutti i ruoli del terzetto difensivo del suo 3-5-2. Dove si trova meglio? Lo ha confidato lo stesso ex Genoa in un'intervista a Tuttosport
Daniele Triolo 

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Giunto la scorsa estate dal Genoa per 20 milioni di euro, fin qui, in stagione, De Winter è stato un po' il 'jolly' della retroguardia del Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato con il 3-5-2.

Ha giocato, infatti, sia da centrale sia da braccetto. Tanto a destra quanto a sinistra. Ma dove si trova meglio? Lo ha rivelato lo stesso De Winter al quotidiano torinese. «Mi trovo meglio sul lato destro o da centrale. Da terzino nella linea a quattro? Lo posso fare, ma se posso resto in mezzo (ride, n.d.r.)».

De Winter, da giovane, si è formato - parlando di difesa a tre - nella Juventus che annoverava campioni come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. «Bastava guardarli per imparare qualcosa, c'era anche Mathijs De Ligt: è stato un periodo formativo», la sua opinione sul tema. Il numero 5 rossonero ha però chiosato rivelando i suoi modelli, i giocatori a cui si è sempre ispirato sin da piccolo: «Mi sono sempre piaciuti Vincent Kompany e Thiago Silva». E come dargli torto.

