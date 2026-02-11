De Winter, da giovane, si è formato - parlando di difesa a tre - nella Juventus che annoverava campioni come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. «Bastava guardarli per imparare qualcosa, c'era anche Mathijs De Ligt: è stato un periodo formativo», la sua opinione sul tema. Il numero 5 rossonero ha però chiosato rivelando i suoi modelli, i giocatori a cui si è sempre ispirato sin da piccolo: «Mi sono sempre piaciuti Vincent Kompany e Thiago Silva». E come dargli torto.