Milan, Shevchenko: 'Prima volta a San Siro ebbi una sensazione...'

Ex Milan, Shevchenko: “Quando vidi per la prima volta San Siro ebbi la sensazione che ci sarei tornato”

Ospite a 'Fenomeni', Andriy Shevchenko ha svelato un retroscena che riguarda il suo arrivo al Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'. L'ex attaccante ucraino ha rivelato diversi retroscena e curiosità sulla sua carriera, che si intrecciano inevitabilmente col Milan, squadra con cui 'Sheva' ha vinto tutto, tra cui una Champions League e persino il Pallone d'Oro nel 2004. Ecco, dunque, le parole di Shevchenko sull'arrivo al Milan, nel destino dell'ucraino fin dai tempi delle giovanili della Dinamo Kiev.

Milan, Shevchenko parla del suo arrivo

Sul suo arrivo al Milan: "È un passaggio importante della mia vita. Io sono stato seguito dal Milan per tanto tempo grazie ad uno scout georgiano che Braida e Galliani avevano ingaggiato per osservarmi".

Andriy Shevchenko ha poi continuato svelando un retroscena su 'San Siro': "Ti racconto questa: quando giocavo nelle giovanili della Dinamo Kiev venimmo a Milano per un torneo ed andammo a San Siro. Quando ho visto per la prima volta lo stadio ho avuto la sensazione che ci sarei tornato".

