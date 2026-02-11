Milan, Shevchenko: 'Prima volta a San Siro ebbi una sensazione...'

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'. L'ex attaccante ucraino ha rivelato diversi retroscena e curiosità sulla sua carriera, che si intrecciano inevitabilmente col Milan, squadra con cui 'Sheva' ha vinto tutto, tra cui una Champions League e persino il Pallone d'Oro nel 2004. Ecco, dunque, le parole di Shevchenko sull'arrivo al Milan, nel destino dell'ucraino fin dai tempi delle giovanili della Dinamo Kiev.