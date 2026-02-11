Pianeta Milan
Kaladze: “Allegri sta facendo un buon lavoro, ha riportato la giusta mentalità. Ha ragione quando…”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'.Le sue parole su Allegri e il suo Milan
Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni  (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, am non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan fuori dalla Champions League: «Come potrebbe non farmi effetto? L’ultima giornata del girone è stata uno spettacolo, ma a un certo punto me lo sono proprio detto: “Manca qualcosa”. E quel qualcosa era il Milan. Ha ragione Massimiliano Allegri quando dice che ritornare in Champions è un dovere».

Sul Milan di Allegri che sta iniziando a risalire: «Molti dimenticano che quando sbarcai a Milano, le cose non andavano benissimo. Il club non vinceva da un paio di anni e la classifica era tutt’altro che buona. Fu decisivo più tardi l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina. Pure il Milan di oggi viene da stagioni senza vittorie, ma Allegri sta facendo un gran lavoro: ha riportato la giusta mentalità e i rossoneri sono tornati a giocare da squadra, primo passo necessario per vincere».

