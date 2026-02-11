La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore , noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di ' Cronache di Spogliatoio '. Il giornalista ha toccato varie tematiche ma, soprattutto, ha voluto soffermarsi ha parlare del cambio di passo sotto la guida di Massimiliano Allegri rispetto alla stagione scorsa con Fonseca prima e Conceicao poi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di pastore in Esclusiva

"Si me lo aspettavo. Intanto sono andati fuori 'agenti del caos' che lo scorso anno sono girati intorno al Milan, sia in spogliatoio, che in dirigenza, che in panchina. Lo scorso anno è stato tutto un caos per colpa di tutti. Invece Allegri e Tare hanno per prima cosa ridotto l'affluenza a Milanello e hanno portato un paio di giocatori come Rabiot e Modric che hanno fissato un livello già diverso, molto più alto come professionalità e come serietà. I giocatori forti che si erano lasciati andare, penso a Maignan e non solo, si sono subito rimessi in carreggiata.