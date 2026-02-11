LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. Inzaghi era incredibile, Ibra il più forte che ho marcato"
La squadra poi è fatta di individualità molto forti che l'allenatore sa fare rendere anche in maniera molto 'spiccia' per l'obiettivo dei punti e per tornare in Champions League. E' stato fatto tutto in modo giusto, se vogliamo anche vecchio stile, ma senza grilli per la testa. La scorsa stagione il Milan era partito con l'idea di fare un 'calcio dominante' come disse Fonseca in conferenza stampa. Quest'anno non è stato fatto alcun discorso di questo tipo. L'obiettivo resta arrivare tra le prime quattro, il Milan non ha fatto una piega a livello di comunicazione, di chiarezza delle sue idee. La squadra sta reagendo di conseguenza".
